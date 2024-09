Liberty Marathon restrange si deviaza circulatia in weekend

In perioada 28 - 29.09.2024, intre orele 5:00 - 18:00, in timpul evenimentului "UVT Liberty Marathon" organizat de Universitatea de Vest din Timisoara, vor avea loc modificari importante in circulatia mijloacelor de transport in comun.Iata devierile transportului public pentru zilele de 28 si 29 septembrie.Modificari pentru 28.09.2024 (5:00 - 18:00):- Troleibuze Linia 16: Circulatie intre Posta Mare si Complexul Studentesc, pe traseul Liniei 15, cu ambele sensuri active pe strada ... citește toată știrea