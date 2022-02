Liceu dupa model flamand in Timisoara. Va functiona, incepand cu clasa a IX-a, din toamna lui 2022. Costa 465 de euro pe luna

Asociatia Parinti in Dialog, care a fondat si administreaza Scoala Babel din Timisoara, anunta obtinerea autorizatiilor pentru deschiderea primului liceu din Timisoara, profil bilingv, axat pe invatare experientiala, dupa modelul flamand. Liceul Babel va functiona cu clasa a IX-a, din aceasta toamna. O noua scoala privata bilingva, romano-engleza, se deschide in Timisoara. Liceul Babel va functiona din septembrie 2022 cu 34 de elevi in clasa a IX-a. Asociatia Parinti in Dialog a primit ... citeste toata stirea