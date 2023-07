Liceul Tehnologic "Aurel Vlaicu" din Lugoj este partener in cadrul proiectului "Internship pentru o cariera profesionala de succes", derulat prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 6: Educatie si competente.Finantat de OIR PECU Regiunea Vest cu nr. POCU/633/6/14/130505 cu nr. 11905/15.10.2020, proiectul se deruleaza pe o perioada de 24 luni, pana in octombrie 2023, si are ca beneficiari ISJ Timis, alaturi de Liceul Tehnologic "Azur" din Timisoara, Liceul Tehnologic ... citeste toata stirea