Liceul Tehnologic Valeriu Braniste, pe lista Scolilor Asociate pentru UNESCO

Vesti bune pentru Liceul Tehnologic "Valeriu Braniste" din Lugoj. Unitatea de invatamant se afla, in baza prevederilor Ordinului Ministrului Educatiei nr. 3133/14.02.2022, Scoala Asociata pentru UNESCO.Includerea pe aceasta lista vine ca urmare a analizei candidaturii scolii in care au fost prezentate activitatile si evenimentele organizate de catre Liceul Tehnologic "Valeriu Braniste" in legatura cu sarbatori internationale incluse in calendarul ONU."Ma bucur mult ca activitatile noastre, ... citeste toata stirea