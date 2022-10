Liceul Teoretic "Coriolan Brediceanu", 185 de ani de la infiintare

Prima fila din istoria Liceului Teoretic "Coriolan Brediceanu" a fost scrisa in urma cu 185 de ani, la 9/22 octombrie 1837, cand, in acordurile muzicii si in uralele asistentei, presedintele Comitetului scolar al vremii inmana directorului Lachner Augustin cheile gimnaziului ce isi deschidea portile intaia oara.Cursurile au inceput la 11/24 octombrie 1837, cu patru clase de invatacei, cu mult entuziasm din partea acestora, cu daruire si devotament din partea corpului profesoral.In semn de ... citeste toata stirea