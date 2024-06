Liceul Teoretic Grigore Moisil din Timisoara a obtinut locul I in cadrul competitiei Eco-nomie pentru comunitatea ta

Junior Achievement (JA) Romania a incheiat editia-pilot a proiectului Eco-nomie pentru comunitatea ta, initiativa derulata cu sprijinul Raiffeisen Bank Romania pentru a sustine liceele in demersul de a creste, in randul elevilor, nivelul de constientizare cu privire la problemele de mediu specifice comunitatii lor.169 de licee din 96 de localitati au parcurs prima etapa a proiectului prin utilizarea resurselor educationale disponibile pe platforma JA Learn(Trade Mark), in activitati la clasa. ... citește toată știrea