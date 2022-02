Liga AC LABS 2022 UPT: 28 de companii, 40 de laboratoare si peste 400 de locuri disponibile

Liga AC - Liga Studentilor din Facultatea de Automatica si Calculatoare a Universitatii Politehnica Timisoara - organizeaza cea de-a XIII-a editie a proiectului Liga AC LABS (Laboratoare Aplicate in Beneficiul Studentilor).Evenimentul va avea loc, in perioada 28 februarie - 10 iunie 2022, atat fizic, cat si online, acest aspect fiind decis de catre reprezentantii fiecarei companii.In cadrul proiectului, studentii au ocazia de a revizui si de a pune in aplicare cunostintele dobandite pe ... citeste toata stirea