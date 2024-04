Liga AC LABS, un proiect care creste de la an la an

Proiectul Liga AC LABS al Ligii Studentilor din Facultatea de Automatica si Calculatoare a Universitatii Politehnica Timisoara se bucura de un real succes in randul studentilor, crescand de la an la an. Daca in 2023 s-a inregistrat un record de 927 de studenti inscrisi, anul acesta numarul candidatilor a depasit din nou asteptarile.Un numar impresionant de 1133 de studenti eligibili si-au manifestat interesul pentru participare, marcand un nou record pentru acest proiect educational. Doar 334 ... citește toată știrea