Lights On revine in Timisoara si transforma raul Bega intr-un tablou care pulseaza de viata si constientizare. Inima evenimentului este impresionanta instalatie Floating Earth, creata de artistul britanic Luke Jerram, care va fi expusa in perioada 1-10 decembrie pe apa, in zona Parcului Alpinet.Sculptura sferica a planetei noastre va pluti elegant pe suprafata apei, intinzandu-si diametrul masiv de 10 metri pentru a dezvolta imaginatia fiecarui privitor in parte. In mijlocul agitatiei vietii ... citeste toata stirea