Pilotul lugojean de motocros Liviu Jigmond jr. (n. 2009), de la Clubul Moto Extrem, a preluat, cu doar cateva zile inainte de ziua sa de nastere (a implinit 14 ani, in 27 septembrie) conducerea clasei 85 cc, la general, in etapa a III-a, din cadrul Campionatului National de Motocros, care s-a desfasurat in intervalul 23-24 septembrie, pe traseul "Liviu Farcas", de la Ungheni, langa Targu-Mures.Prin aceasta reusita Liviu este, matematic, campionul anului, pana la finalul campionatului mai fiind ... citeste toata stirea