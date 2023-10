Clubul lugojean Moto Extrem, condus de Liviu Jigmond si-a adaugat in palmares doua titluri nationale la motocros, la clasele 50 cc-juniori mici si 85 cc.La sfarsitul saptamanii trecute, in 14-15 octombrie, circuitul de la Zarnesti, de langa Brasov, a gazduit ultima etapa (a patra) din Campionatul National Individual de Motocros.Lugojul avea asigurat, inca, din etapa anterioara desfasurata in 23-24 septembrie, langa Targu-Mures, unul dintre titlurile competitiei.La clasa 50 cc-juniori mici, ... citeste toata stirea