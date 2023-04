Politistii locali aflati in patrulare in dupa-amiaza zilei de sambata au depistat un conducator auto care a patruns cu autoturismul in zona pietonala a municipiului Timisoara, mai exact pe strada Victor Vlad Delamarina. Cel in cauza a fost legitimat si identificat in persoana unui barbat de 43 de ani, cu domiciliul in localitatea timiseana Periam. In momentul in care i s-au cerut documentele, acesta a declarat ca nu are la el permisul de conducere, ... citeste toata stirea