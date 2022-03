Livrate! Noile banci asteapta sa fie montate in zonele cele mai circulate ale orasului

Primaria Municipiului Lugoj a achizitionat 75 de banci noi, confectionate din materiale mai rezistente, acestea urmand a fi amplasate in Piata J.C. Dragan, dar si pe malurile Timisului, inlocuindu-le pe cele vechi care in prezent sunt intr-un stadiu avansat de degradare.Bancile noi au fost deja livrate, insa montarea lor depinde de conditiile meteorologice. Avand in vedere ca bancile vor avea fundatie proprie, administratia locala explica faptul ca este necesar ca temperatura zilnica, atat pe ... citeste toata stirea