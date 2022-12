Loc de poveste! Festivalul Sarbatorilor de iarna, in Parcul George Enescu

Asociatia FOA - Fusion of Arts organizeaza in Parcul George Enescu, din 1 si pana in 24 decembrie, Festivalul Sarbatorilor de Iarna.Parcul, care va beneficia de iluminat festiv, "se va transforma intr-un loc desprins din povesti, ideal pentru momentele unice traite alaturi de prieteni si familie si va oferi o experienta magica, in spiritul sarbatorilor de iarna", asigura Flavia Rosana Capraru, coordonatoarea activitatilor Asociatiei FOA din Lugoj.Organizatorii pregatesc ateliere, programe ... citeste toata stirea