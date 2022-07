Localitatile Deta, Opatita, Giarmata Vii si zona Aeroport din Timisoara, fara gaze naturale

Compania Delgaz Grid este nevoita sa sisteze temporar alimentarea cu gaze naturale, marti, 19 iulie, precum si miercuri, 20 iulie, in localitatile Deta si Opatita, respectiv in satul Giarmata Vii si zona Aeroport din Timisoara. Sistarea serviciului de distributie este necesara pentru efectuarea unor lucrari specifice la sistemul de transport al gazelor naturale de catre compania Transgaz.Astfel, marti, 19 iulie, in intervalul orar 8:00-19:00, va fi intrerupta distributia gazelor naturale in ... citeste toata stirea