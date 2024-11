Locatii noi! Au fost stabilite noile sedii din Lugoj ale Casei de Pensii, Oficiului de expertiza medicala, Agentiei de munca, ITM si DGASPC

Dupa cum am informat luna trecuta, Consiliul Judetean Timis urma sa demareze, la inceputul lui noiembrie, ample lucrari de reabilitare energetica la imobilul pe care il detine la Lugoj, pe strada Timisorii, nr. 27-33, obiectiv ce are alocata, in acest scop, o suma de aproape trei milioane de lei.In acesta cladire administrativa, care a fost sediul Bancii Agricole Lugoj, au functionat pana acum puntele de lucru locale ale Casei de Pensii, Oficiului de expertiza medicala si recuperarea ... citește toată știrea