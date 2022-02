Locuintele de pe aproape 30 de strazi din Timisoara raman fara apa calda si incalzire, joi

Colterm va intrerupe furnizarea incalzirii la PT Paltinis, joi, 17 februarie, intre orele 8-16. Vor fi afectati consumatorii arondati strazilor: Sorin Titel, Victor Babes, Protop. George Dragomir, B-dul Mihai Viteazu, Sfanta Rozalia, P-ta Balcescu, Ghirlandei, Izvorului, Feldioara, Independentei, C. Porumbescu si 1 Decembrie.Masura este necesara, in vederea finalizarii de lucrari aferente proiectului "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timisoara in vederea ... citeste toata stirea