In vederea executarii unor lucrari de reparatii si de remediere a unor defectiuni survenite pe retelele de termoficare, Colterm intrerupe furnizarea apei calde de consum in ziua de miercuri, 14 iunie 2023, dupa cum urmeaza:de la ora 9AsAs la ora 14AsAs, la punctele termice 43M, 43A, 44, 46 - pentru reparatii insatalatii conexe in punctul termic 44. Vor fi afectati consumatorii arondati strazilor: Balta Verde, Bogdanesti, Cetatii, Reg. 6 Artilerie Grea, Mircea cel Batran, Martir Petre ... citeste toata stirea