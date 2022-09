Locuitori din Giarmata terorizati de doi ani de petrecerile cu muzica la maxim de la Pensiunea Kubiq - video

Localnicii din comuna timiseana Giarmata nu mai au liniste de ani de zile. Oamenii spun ca la Pensiunea Kubiq din localitate au loc chefuri nocturne la care participa politisti si interlopi. Nici in pandemie petrecerile nu au incetat, chiar daca participantii au fost amendati in mod repetat. Iar anul trecut, o masina a fost incendiata intentionat in fata pensiunii. Politia din Timis sustine ca proprietarul ar fi fost sanctionat in urma fiecarei plangeri, in ultimii doi ani.Reprezentantii IPJ ... citeste toata stirea