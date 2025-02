Locuitorii dintr-un cartier timisorean, lasati de izbeliste

Consilierul municipal Ilie Vasile Sirbu atrage atentia asupra unei situatii grave dintr-un cartier al Timisoarei, lasat de izbeliste de autoritatile locale."Neglijarea cetatenilor din cartierul Kuncz este o problema grava pentru administratia Timisoarei, care se reflecta in conditiile de viata din zona. Gunoaiele care se acumuleaza zilnic si colmatarea canalelor destinate apei pluviale sunt doar cateva dintre semnele evidente ale unei activitati administrative aproape inexistente. In plus, ... citește toată știrea