Locuitorii unui alt mare oras din vestul tarii vor sta in frig. Primarul spune ca nu mai are bani pentru gaz

Primaria Arad a anuntat ca va mai putea asigura gazul necesar pentru livrarea agentului termic populatiei pentru doar zece zile.Primarul Aradului, Calin Bibart, a declarat marti ca furnizorul de gaze naturale continua sa solicite plata facturilor in avans, cu toate ca municipalitatea incaseaza foarte putini bani in aceasta perioada."In momentul de fata avem gazul asigurat vreo zece zile. Problema este aceeasi: pe langa faptul ca noi deja suntem cu plati in avans din cauza pretului foarte ... citeste toata stirea