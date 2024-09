Locul I la Cupa Romaniei! Un nou titlu national pentru tanarul atlet lugojean Maximilian Anghel

Tanarul atlet lugojean Maximilian Anghel si-a adaugat un nou titlu national la salba de medalii pe care le detine deja.El a cucerit locul 1 la categoria de varsta U14 (sub 14 ani) la competitia Cupa Romaniei la Cros, desfasurata duminica, 29 septembrie, la Botosani, in Padurea Rediu.Maxi, cum ii spun prietenii, a alergat 2.000 de metri in 6 minute si 16 secunde.Maximilian Anghel este legitimat la CSM Lugoj si este pregatit de antrenorii Vasile Canea si ... citește toată știrea