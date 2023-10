Unul dintre cele mai vechi locuri ale cunoasterii din lume este Nalanda, o universitate ale carei ruine se afla la o distanta de 12 km de Rajgir in Bihar. Vechea universitate este in prezent in curs de restaurare amanuntita de catre unii dintre cei mai renumiti arhitecti si planificatori din India si a fost redeschisa la inceputul anului 2022, reamintind istoria si aducand un spirit proaspat. Nalanda este cel mai bine cunoscuta pentru bogatia sa de budism tibetan sau mahayana, in special pentru ... citeste toata stirea