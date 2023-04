Cand e vorba despre accesul la educatie, copiii din mediul rural pornesc din start cu un dezavantaj fata de colegii lor care traiesc la oras.La sat, resursele sunt mai limitate, iar pentru a tine pasul este nevoie de oameni cu spirit de initiativa, dedicati cauzei in care cred: un viitor in care fiecare copil sa aiba posibilitatea sa studieze.Acum sase ani, Ancuta Sirbu, in prezent presedinte al asociatiei "Educatia la Sat", a decis sa spuna "stop" agitatiei din viata sa si sa se intoarca in ... citeste toata stirea