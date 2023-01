Lovit de doua TIR-uri! Accident mortal pe DN6, in apropiere de Lugoj

Un grav accident de circulatie, soldat cu moartea unui barbat, a avut loc la sfarsitul saptamanii trecute, in apropierea Lugojului.Astfel un barbat, in varsta de 63 de ani, circula cu un autoturism pe DN 6 dinspre Caransebes spre Lugoj, iar la un moment dat a patruns pe sensul opus de mers si a intrat in coliziune cu un TIR condus de un barbat in varsta de 44 de ani.In urma impactului, TIR-ul condus de barbatul de 44 de ani a iesit in afara partii carosabile, iar autoturismul a fost proiectat ... citeste toata stirea