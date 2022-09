Lovit de masina pe trecerea de pietoni, la Timisoara. Barbat grav ranit, luat de ambulanta

TIMISOARA. Accident sambata dupa pranz pe un bulevard din Timisoara, in urma caruia un pieton a fost ranit chiar pe zebra.Barbatul, in varsta de 77 de ani, traversa regulamentar bulevardul Constantin Brancoveanu, pe trecerea de pietoni, cand un sofer prea grabit nu i-a acordat prioritate si l-a lovit.Omul a fost trantit pe asfalt si a fost ranit, fiind preluat de o ambulanta ajunsa la fata locului."Un barbat, in varsta de 32 de ani, a condus un autoturism pe bulevardul Constantin Brancoveanu ... citeste toata stirea