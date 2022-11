Lovitura grea pentru traficantii de tigari. TIR cu marfa in valoare de 1,5 milioane de euro, confiscat de Politia de Frontiera

Politistii de frontiera au confiscat un TIR incarcat cu tigari de contrabanda in valoare de 1,5 milioane de euro, in urma unei actiuni de amploare."In data de 26.11.2022, ora 00.05, Politia de Frontiera a executat o actiune pe linia combaterii contrabandei cu produse accizabile, in urma careia a fost oprit, in localitatea Malovat, judetul Mehedinti, un barbat de cetatenie bulgara, de 47 de ani, la volanul unui ansamblu de autovehicule format din cap tractor si semiremorca.In urma efectuarii ... citeste toata stirea