Lovituri in serie date de un tanar de 18 ani in Timis. Ce a reusit sa fure

TIMIS. Politistii au capturat un tanar in varsta de 18 ani, dupa mai multe furturi pe care le-a savarsit intr-o localitate din Timis.Baiatul a incercat sa dea prima lovitura in noaptea de 29 spre 30 noiembrie 2021, la Semlacu Mare. A spart doua geamuri termopan ale unei cladiri, dar nu a apucat sa si fure ceva.La jumatatea lunii ianuarie din acest an a spart un magazin din aceeasi localitate, de unde a plecat cu tigari, bauturi si diferite produse alimentare. Cum a vazut ca politia nu a dat ... citeste toata stirea