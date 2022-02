Lovituri in serie la case in constructie din Timis

TIMIS. Un barbat a fost retinut de politisti dupa ce timp de aproape 3 saptamani a furat din doua gospodarii cu locuinte in constructie din Timis.Hotul in varsta de 31 de ani a actionat in intervalul 15 ianuarie - 4 februarie in localitatea Masloc. Omul a furat mai multe scule electrice folosite in constructii, in valoare de 16.500 de lei.Oamenii legii l-au identificat si l-au retinut miercuri, reusind sa recupereze si o parte din ... citeste toata stirea