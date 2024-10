Lovrinul va avea o sectie de recuperare medicala, bazata pe apele termale

Consiliul Judetean Timis are in prezent acceptat pe lista proiectelor strategice ce se vor finanta prin Programul (transfrontalier) Interreg RO-HU 2021-2027 proiectul major de investitie "Sectie externa de recuperare medicala ortopedie si traumatologie (balneofiziokinetoterapie) in comuna Lovrin, judetul Timis" - "Centru Medical Lovrin". In vederea depunerii cererii de finantare a fost intocmit proiectul tehnic si devizul general si au fost stabiliti principalii indicatori tehnico-economici ai ... citește toată știrea