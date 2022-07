Lubenita de Gottlob, pe cale de disparitie. Agricultorii sunt nemultumiti de vreme, costuri si de preturile din piata

Legumicultorii din Gottlob, judetul Timis, se plang de anul legumicol slab. Desi produc cu costuri mai mari decat anul trecut, productia si vanzarile sunt in scadere. Nici preturile nu sunt in masura sa ii multumeasca, astfel ca suprafetele cultivate cu legume ar putea sa scada semnificativ anul viitor, scrie Agentia de presa Rador.Nelu Esarmure vinde legume de cand se stie in piata de gros din Timisoara, insa anul acesta vanzarea merge parca mai greu ca niciodata."Un an foarte prost, mult, ... citeste toata stirea