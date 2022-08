Lucian Margineanu, noul director al centrului de productie Continental Automotive din Timisoara

Continental, companie tehnologica, anunta numirea lui Lucian Margineanu in functia de director al centrului de productie Continental Automotive din Timisoara, incepand cu data de 1 august. El ii urmeaza in functie lui dr. Ralf Luchs, care a ocupat aceasta pozitie timp de cinci ani si care isi continua activitatea tot in cadrul companiei."Vreau sa ii urez mult succes lui Lucian Margineanu in activitatile pe care le desfasoara in Romania, multa energie si pasiunea cu care ne-a obisnuit deja ca ... citeste toata stirea