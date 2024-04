Lucrari de spalare a retelei Aquatim

Pentru lucrari de spalare a retelei de distributie, luni, 29 aprilie, intre orele 9-14 se va intrerupe furnizarea apei in Capat, Dubesti, Colonia Fabricii si in Faget, pe strazile Stefan cel Mare, Sebastian Olariu, Valcele, Coriolan Brediceanu, Stadionului si Drumul Gladnei.Lucrarile de spalare urmaresc sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile si sunt o parte a activitatii desfasurate de Aquatim in cadrul ... citește toată știrea