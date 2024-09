Lucrari de spalare a retelelor Aquatim din Ianova

Luni, 30 septembrie, intre orele 9-16, se va intrerupe furnizarea apei in Ianova pentru lucrari de spalare a rezervorului de inmagazinare.Lucrarile de spalare urmaresc sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile si sunt o parte a activitatii desfasurate de Aquatim in cadrul mentenantei preventive a retelelor de distributie."La reluarea alimentarii cu apa in regim ... citește toată știrea