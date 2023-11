Vineri, 17 noiembrie, intre orele 9-15, se va intrerupe furnizarea apei in Deta, Gataia si Ghilad pentru spalarea retelei de distributie.Tot in 17 noiembrie se va efectua spalarea retelei de distributie in Cadar si Herendesti, iar pe 20 noiembrie, in Sacosu Turcesc, Sipet si Honorici. Lucrarile vor avea loc in intervalul orar 9-14, iar pe durata lor presiunea apei va fi scazuta.Lucrarile de spalare urmaresc sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile si sunt o parte a activitatii ... citeste toata stirea