Administratia Bazinala de Apa Banat din cadrul Administratiei Nationale Apele Romane, a transmis ca in toamna anului in curs are planificate o serie de lucrari de curatare si cosmetizare a malurilor Timisului, pe interiorul municipiului, prin tocarea pomilor si a vegetatiei in exces.In cadrul aceluiasi plan de actiune se are in vedere interventia si eliminarea totala a vegetatiei de pe insulita de langa malul drept, pe aliniamentul reper de la sediul care gazduieste Casa de Pensii si pana in ... citeste toata stirea