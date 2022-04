Lucrari in zona Garii de Nord din Timisoara. Traficul mijloacelor de transport in comun este deviat

In perioada 26 - 30 aprilie 2022, traficul va fi restrictionat in zona intersectiei dintre bulevardul Republicii - str. Garii - bulevardul General Ion Dragalina. Se lucreaza la inlocuirea sinei curbate a liniei cale tramvai.In aceste conditii, reprezentantii STPT transmit ca traseele mijloacelor de transport in comun din zona respectiva vor suferi modificari, dupa cum urmeaza:- tramvaiele de pe liniile 1, 8 sa 9 vor intoarce in bucla de pe bulevardul Dambovita;- troleibuzele de pe liniile ... citeste toata stirea