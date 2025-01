Lucrari la retele Aquatim si spalari

Miercuri, 29 ianuarie, intre orele 9-18, pe strada Locotenent Ovidiu Balea se va executa o conectare de conducte in zona pasajului CF. Lucrarile fac parte din proiectul de modernizare a liniilor feroviare CTA Lot 3, iar pe durata lor se va intrerupe furnizarea apei in Sacalaz, pe strazile Magnoliei, Orhideei, Macilor, Daliei si Rotonda.In perioada 28-31 ianuarie, zilnic intre orele 9-15, in Carpinis presiunea apei va fi scazuta pentru lucrari de spalare a retelei de distributie.Lucrarile de ... citește toată știrea