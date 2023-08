Joi, 3 august, intre orele 9-15, se va opri furnizarea apei in Buzias, pe strada Ion Vidu, pentru efectuarea unor lucrari in caminul de vane."La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ca la robinete sa curga apa tulbure. Deoarece aceasta perturbare va fi de ... citeste toata stirea