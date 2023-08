Joi, 31 august, intre orele 8-18 se va executa o conectare de conducte pe Calea Aradului. Lucrarile fac parte din "CL 12, Executie retele de apa si canalizare Timisoara Nord - Lot 1", iar pe durata lor se va intrerupe furnizarea apei la Iulius Mall, in timp ce in zona Aradului presiunea va fi scazuta."La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este ... citeste toata stirea