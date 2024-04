Lucrari la retelele Aquatim si spalari

Vineri, 26 aprilie, intre orele 10-12, vor avea loc lucrari la Statia de Tratare a Apei din Hitias. Pe durata interventiei se va intrerupe furnizarea apei in Hitias, Racovita, Ficatar si Dragoiesti.Tot pe 26 aprilie, intre orele 9-14, se va opri apa in Traian Vuia, Ohaba Lunga si Secas, iar intre orele 9-15 se va intrerupe furnizarea apei in Gad, Padureni si Voiteg pentru lucrari de spalare a retelei de distributie.Din acelasi motiv, pe 29 aprilie, intre orele 9-14, presiunea va fi scazuta in ... citește toată știrea