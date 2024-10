Lucrari la retelele Aquatim si spalari

Luni, 14 octombrie, intre orele 9-15, se va intrerupe alimentarea cu apa in localitatea Albina pentru lucrari de mentenanta la Gospodaria de Apa.Pe 15 si 16 octombrie, zilnic intre orele 8-15, in Gavojdia se va opri furnizarea apei pentru lucrari de spalare a bazinului de inmagazinare. Din aceeasi cauza, pe 17 octombrie, intre orele 8-15, se va opri apa in Jena.In saptamana 14-18 octombrie, zilnic intre orele 9-14, se va intrerupe alimentarea cu apa in Ivanda pentru lucrari de spalare a ... citește toată știrea