Lucrari pe drumurile din vestul tarii

DRDP Timisoara a anuntat soselele pe care efectueaza lucrari in aceasta saptamana, astfel:- Autostrada #A1, zona Pecica: reparatii carosabil.- Judetul Timis: DN 57 Jamu Mare spre Latunas - reciclare in situ; VTM - montare parapet median Giarmata Vii - Ghiroda; DN 69 Timisoara - Arad - frezare refulari, lucrari in garantie; DN 58B Gataia - lucrari ale CFR la linia cale; DN 59B Deta - lucrari pentru realizarea ... citește toată știrea