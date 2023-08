In cadrul "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis, in perioada 2014-2020", Aquatim extinde si reabiliteaza retelele de apa si canalizare pe 92 de strazi din Timisoara.Ca parte a acestui proiect major, in saptamana care urmeaza se va executa cuplarea conductei de pe strada Miresei, colt cu Calea Aradului. Astfel, de luni 21 august, ora 22, pana marti 22 august, ora 8, se va intrerupe furnizarea apei dupa cum urmeaza: in zona cuprinsa intre ... citeste toata stirea