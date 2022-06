Lucrari si spalari pe reteaua Aquatim. Unde se opreste apa saptamana viitoare?

In saptamana 27 iunie - 1 iulie, Aquatim a programat mai multe interventii de spalare a retelei, dar si o lucruare de legare a conductelor. Astfel, se va opri apa, pentru cateva ore, pe cateva strazi din Timisoara si in alte trei localitati din judet.Luni, 27 iunie, intre orele 8-14 se va efectua spalarea si igienizarea retelei de distributie in Ohaba-Forgaci si Sacosu Turcesc. Pe durata lucrarilor presiunea apei va fi scazuta. De asemenea, de-a lungul intregii saptamani, zilnic intre orele ... citeste toata stirea