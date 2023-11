Veste buna pentru soferii din Timisoara care vor sa ajunga pe autostrada A1. Constructorul care se ocupa de largirea la patru benzi a DJ 691, a finalizat lucrarile din zona trecerii peste calea ferata de la Giarmata. Investitia a inaintat serios pe toate portiunile.Astfel, in acest moment, pe tronsonul 1, de la Timisoara la iesirea din Dumbravita, casetele de largire sunt realizate in proportie de 95%, stalpii de troleibuz sunt instalati in noile fundatii, este vorba de 47 ... citeste toata stirea