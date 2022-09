Lucrarile de reabilitare a cladirii Liceului Special Iris vor fi gata in cateva luni

Una dintre cele mai importante lucrari de constructii realizate la obiectivele aflate in administrarea Consiliului Judetean Timis, la santierul de reabilitare a Liceului Teoretic Special "Iris" a evoluat excelent, constructorul realizand un avans considerabil in ultimele luni. Lucrarea este efectuata in proportie de peste 75%, constructorul dand asigurari ca pana la sfarsitul anului aceasta va ajunge la 90-95%, cu predarea obiectivului cel tarziu in luna februarie a anului viitor. ... citeste toata stirea