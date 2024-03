Lucrarile de relocare pe cele 3 sectoare cu varianta de ocolire Timisoara Sud in zona Mosnita Noua s-au terminat

Lucrarile de relocare LEA 220 kV pe cele 3 sectoare de interferenta cu varianta de ocolire Timisoara Sud, in zona localitatii Mosnita Noua, s-au terminat.Echipele de muncitori lucreaza in continuare in 2 schimburi, 24 de ore din 24, la partea de drum, iar la partea de structuri se lucreaza atata timp cat permite lumina naturala.Ca mobilizare de personal, pe santier sunt peste 500 de persoane - ... citește toată știrea