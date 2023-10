Saptamana viitoare va fi dat ordinul de incepere a lucrarilor la viitoarea baza sportiva Mircea cel Batran, a anuntat viceprimarul Timisoarei, Cosmin Tabara. De asemenea, sunt in curs de obtinere avizele de la stadionul Lego, din Calea Buziasului."Am avut ieri intalniri atat cu antreprenorii care executa proiectul la stadionul Lego, cat si in ceea ce priveste baza care va fi construita pe strada Mircea cel Batran.Aici, in cursul saptamanii viitoare, voi da ordinul de incepere a lucrarilor, ... citeste toata stirea