Lucrarile la centrul de colectare a deseurilor din Giroc evolueaza conform planului

Lucrarile la noul centru de colectare a deseurilor din comunitatea Giroc continua sa avanseze conform planului de constructie, iar termenul estimativ pentru finalizarea proiectului este peste doua luni, in ianuarie 2025."In prezent, suntem la etapa de montare a structurilor metalice, cu un progres de 50%", anunta Primaria Giroc.Utilizarea centrului va incepe in primavara anului 2025, dupa finalizarea licitatiei pentru containerele necesare, sub coordonarea Ministerului Mediului, Apelor si ... citește toată știrea